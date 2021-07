I dati-Covid da tenere d’occhio: anche agosto sembra “salvo”

Dunque, agosto dovrebbe essere salvo anche se l’Emilia-Romagna ha un valore Rt superiore a 1,89: “L’incidenza – spiega Donini – sta crescendo come nel resto dell’Italia, ma non siamo in una situazione allarmante per quanto riguarda i reparti, perché il trend percentuale di ricoveri è il 2%: siamo più o meno stabili dal 3 luglio in poi, era il 3% il 28 giugno. In terapia intensiva invece siamo scesi all’1% costante dal 23 luglio. Quindi l’aumento dei casi non si riverbera sugli ospedali”.