La navigazione con vela al terzo e latina si candida all’Unesco

Ma non solo. Cesenatico ha provveduto a muovere un ulteriore passo avanti. Si tratta della candidatura della navigazione con le vele tradizionali (al terzo e latina) per l’iscrizione nella “Lista rappresentativa UNESCO del patrimonio immateriale”. Questo tipo di tecnica, infatti, rappresenta il miglior esempio di tradizione da conservare e far rivivere.

La proposta è stata raccolta dall’AMMM (Association of Mediterranean Maritime Museum) che riunisce i più attivi musei marittimi del Mediterraneo. La struttura di Cesenatico è stata indicata come referente nazionale del progetto coordinando i gruppi di lavoro e raccogliendo la documentazione necessaria. Tutto ciò sarà possibile grazie al supporto dell’ecomuseo Casa della Batana di Rovigno, della sua direttrice Tamara Nikolic e del Museu Maritim di Barcellona.

Alla conferenza hanno presenziato Tamara Nikolic e l’Assessore ai progetti europei Valentina Montalti. In collegamento video, invece, è stato possibile parlare con Maria Paola Profumo (direttrice di AMMM) e Elvira Mata (direttrice del Museu Maritim).

Un altro traguardo di ARCA Adriatica è la comunicazione e l’avvicinamento anche delle realtà vicine. Il Comune di Cervia, ad esempio, possiede una cartellonistica per i suoi luoghi di maggior interesse e un supporto digitale dato da un’applicazione che verrà messa a punto a breve. Inoltre L’Eductour “Marineria”, quest’anno, si svolgerà in occasione della Festa di Garibaldi. A causa delle esigenze Covid, pur avendo momenti fruibili per tutto il pubblico, è aperto principalmente a blogger e giornalisti. Le attività del festival serviranno anche per realizzare materiale video da utilizzare per la candidatura UNESCO e altre manifestazioni. La veleggiata di questo pomeriggio, infatti, sarà indirizzata a fotografi e videomaker con la partecipazione di Linea Blu.