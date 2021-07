Porta a porta: Cesenatico fa sul serio

Sono iniziate le assemblee con i cittadini di Cesenatico per la presentazione del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta per migliorare il decoro cittadino, la quantità e qualità della raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti da parte di tutti i cittadini. Grande la partecipazione ai primi due incontri di Bagnarola e Villalta, martedì 3 agosto si proseguirà con Sala, il 2 settembre toccherà a Villamarina e il 7 settembre ci sarà invece un incontro online.

Il sistema di raccolta domiciliare misto e integrale.

Dopo la riorganizzazione, avvenuta nel 2017, nel quartiere Madonnina- S.Teresa e parte di Cannucceto, prosegue infatti il rinnovo del sistema di raccolta dei rifiuti a Cesenatico che prevede l’estensione del porta a porta fino a completamento del territorio a monte della ferrovia, mentre la parte turistica verrà riorganizzata entro la metà del 2022. Nelle zone residenziali delle frazioni attraversate da via Cesenatico (Bagnarola, Villalta, Borella, via Campone fino alla frazione di Sala), a Villamarina (zona a monte della ferrovia) e lungo la Statale Adriatica fino a Piazzale della Rocca, la raccolta stradale dei rifiuti urbani sarà trasformata in porta a porta ‘misto’, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico, mentre per tutte le altre tipologie (carta/cartone, vetro, plastica/lattine e verde/potature) rimarranno i cassonetti stradali per la raccolta differenziata.

Nelle zone extraurbane e artigianali – che comprendono tutte le vie del forese; le aree produttive di via Balitrona a Bagnarola, via San Pellegrino a Villalta e via Castellaccia a Sala; le vie Fossa, Masini e del Lavoro a Villamarina e la Statale Adriatica fino a Zadina – è previsto un sistema di raccolta domiciliare ‘integrale’, in giorni e orari prestabiliti, che interesserà tutte le tipologie di rifiuti: organico (scarti di cucina), carta/cartone, plastica/lattine, vetro e indifferenziato.

Il nuovo servizio partirà dal 1 novembre e saranno coinvolte circa 5.000 utenze fra domestiche e non domestiche, alle quali dal 13 settembre il personale incaricato da Hera consegnerà tutto il materiale (composto da contenitori e calendari informativi) per l’avvio del porta a porta.