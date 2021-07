Cesenatico Cammina: il ritrovo serale al parco di Levante

Un adattamento ancora necessario che, però, permette di creare contesti in cui incontrarsi e socializzare. Un momento in cui si lascia spazio anche a scherzi e risate. Non occorre essere maratoneti professionisti o corridori specializzati. Tutti possono prendere parte e fare una nuova esperienza. Una ventata di libertà che, dopo il lungo periodo di restrizioni, giunge più rinfrescante che mai. Durante l’inverno, infatti, le uscite erano state interrotte per seguire i protocolli che vietavano ogni spostamento in gruppo.

Ecco perché Cesenatico Cammina, in questo senso, è un altro passo (letteralmente) mosso verso la ripresa e la ripartenza.

Chiunque sia interessato a partecipare può fare riferimento a Fausto Lugaresi chiamando il numero 3474529539.

La partecipazione è gratuita.