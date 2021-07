Coppia aggredita in spiaggia, indagini della Polizia

Inoltre nella giornata di lunedì 26 luglio la Squadra Mobile di Forlì, aggregata al Posto di Polizia di Cesenatico in collaborazione con gli agenti del Commissariato di Cesena, ha tratto in arresto un soggetto per resistenza a pubblico ufficiale e attentato alla sicurezza dei trasporti in concorso con un altro soggetto da identificare.

Nello specifico da alcuni giorni i poliziotti stavano osservando una Seat Ibiza Cupra, infatti al suo interno erano presenti soggetti sospettati di essere gli autori di truffe agli anziani con ingenti bottini.

Nella tarda mattinata di lunedì 26 luglio l’auto è stata intercettata dagli investigatori a Cesena con due soggetti a bordo e dopo un breve inseguimento, l’auto si è schiantata in via San Mauro. I malviventi si sono dati alla fuga, ma uno è stato rintracciato da una pattuglia e, dopo una roccambolesca fuga, è stato bloccato e arrestato.

In questi giorni il Posto di Polizia di Cesenatico ha compiuto 12 interventi e svolto 9 posti di controllo con l’identificazione di oltre 70 persone di cui 16 straniere. Una trentina sono state le pattuglie totali impiegate.

Intenso lavoro è stato poi svolto in occasione della serata della Notte Rosa. La Polizia è intervenuta per sedare liti, controllare locali e aggressioni varie. In particolare sono in corso indagini su un episodio accaduto nella notte proprio all’interno di uno stabilimento balneare, dove un gruppo di giovani è stato aggredito – per motivi ancora in corso di accertamento.