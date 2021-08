E’ partito il fermo pesca: stop ad una trentina di imbarcazioni

Come ogni estate è partito anche a Cesenatico – come in tutto l’Alto e medio Adriatico – il fermo pesca che resterà in vigore fino al 5 settembre.

Per poco più di una trentina di imbarcazioni locali inizia dunque il periodo delle “ferie forzate” imposte dalle restrizioni europee.

Il fermo interessa i pescherecci che utilizzano la tecnica della pesca con reti a strascico (considerate le più impattanti) e quelle con le reti a divergenti, le più grandi.