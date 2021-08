E San Mauro Pascoli mette sotto processo il Partito Comunista

A guidare l’accusa, in questa edizione del Processo, sarà un ex deputato nonché ex sindaco di Rimini, Giuseppe Chicchi. In difesa del Pci la politologa docente alla Columbia University Nadia Urbinati. Presidente del Tribunale Gianfranco Miro Gori, fondatore del Processo e direttore di Sammauroindustria. Lo scenario dell’evento, da sempre, è Torre di pascoliana memoria di quel 10 agosto 1867 che segnò la vita di Giovanni Pascoli per l’omicidio del padre Ruggero.

L’ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento posti (430) ed è prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook di Sammauroindustria.