Niente duello elettorale? Gozzoli e Vincenzi si sfidano… in pedalò

Per le norme del distanziamento – grazie ad una geniale idea del sacerdote – la processione si è svolta in pedalò: “Vista l’assenza, giustificata, dei due vicesindaci Gasperini e Pari – scrive sul suo Facebook Matteo Gozzoli – abbiamo dovuto pedalare solo noi. Alla fine ho provato a staccare Gianluca, ma non ci sono riuscito… sarà per la prossima volta”.