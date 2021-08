I fiumi “secchi” regalano a Cesenatico un mare esotico e trasparente

La limpidezza del mare nostrum, si sa, non è mai stato il “plus” di una vacanza in Romagna che – rispetto al Salento, alla Sardegna o alla Sicilia – non può certo reggere il confronto. Ma quest’anno – come si sono accorti in tanti – il mare davanti a Cesenatico è particolarmente cristallino e pulito, tanto che sui social si sprecano le foto dei bagnanti che immortalano quei fondali insolitamente trasparenti e dalle cromature vagamente esotiche.

Un’illusione ottica? No, a certificarlo sono anche i bollettini di Arpae, che effettua periodicamente i controlli e che parla di analisi in linea con l’aspetto delle acque.

E “la maggiore limpidezza si registra da Cesenatico in giù e la vediamo anche al largo, non solo sulla costa”.