Oakley kids sceglie Cesenatico e Nico Bondi

Oltre alla rilevanza che una cosa del genere riesce a donare al luogo, importante è sottolineare come lo sport sia in grado di congiungere universi apparentemente distanti ed incompatibili. Già molte volte il mondo sportivo è riuscito ad adattarsi alle realtà più varie e ad arricchirle con una robusta dose di spirito di squadra e senso di appartenenza. In un anno travagliato che ha assistito agli scenari più disastrosi sotto molti punti di vista, si è riuscito comunque a creare un evento importante come in questo caso.

Incredibile come forza di volontà e voglia di fare siano gli ingredienti essenziali per superare ostacoli e prevalicare barriere.