Sherlock Holmes indaga a Cesenatico

Ecco che Cinzia Torri racconta la sua storia: “È cominciato tutto con l’arrivo della mia prima figlia. Dopo la sua nascita ho voluto lasciare il mio impiego di analista programmatore per dedicarmi completamente alla maternità. Nel suo primo anno di età ho posto un’attenzione particolare sul cibo, lo svezzamento e su quello che dovevo darle per nutrirla al meglio. Mi piaceva creare e provare ricette nuove così, quasi per caso, ho aperto un blog in cui pubblicavo di cucina per neonati. Non so perché ma, specialmente all’inizio, si tende a pensare che l’alimentazione sia la cosa più importante per un bambino. In realtà, nel corso del tempo, si capisce quanto sia essenziale anche trovare modi per coinvolgerli in maniera creativa e farli divertire. Così nel blog ho cominciato a mostrare anche giochi da fare e costruire in casa. Imparare e stimolare. In un certo senso posso dire che anche il blog ha preso a crescere. Poi tutte le volte che facevamo un viaggio in famiglia organizzavo una caccia al tesoro nei posti che visitavamo. Cesenatico, ad esempio. Pur abitando vicino, l’abbiamo scelta molte volte come meta per le vacanze estive. È davvero un luogo a misura di famiglia. Ora ho deciso di ampliare il pubblico a cui rivolgere l’iniziativa. Ho scritto un libro-gioco, ambientato proprio a Cesenatico, per far scoprire il paese ai turisti e far divertire tutti quanti. Anche per avere un’alternativa valida a cellulari e tablet. Mi piacerebbe, nel mio piccolo, poter contribuire a fare conoscere la meravigliosa località.”

Il blog di Cinzia: https://mammarum.com/