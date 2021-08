Tecnologie innovative nel mondo del benessere: Icoone laser

La tecnologia fa passi da gigante in tutti gli ambiti della nostra vita, così come per il settore estetico.

Le soluzioni innovative lanciate da vari brand lavorano sul corpo nella sua interezza, ispirandosi ad un nuovo concetto di bellezza. Cura estetica, salute e benessere si coniugano per garantire un miglioramento non solo nell’aspetto esteriore ma anche quello interiore che riguarda più strettamente la salute della nostra pelle.

La salute inizia da una pelle sana. La tecnologia odierna mira ad avere applicazione nella medicina estetica, senza ricorrere alla chirurgia, offrendo risultati evidenti sia dal punto di vista estetico che riabilitativo anche su pelli delicate e problematiche.

I-tech industries – the science of skin

L’esperienza maturata attraverso un approccio scientifico e un’analisi approfondita e continua dei diversi casi trattati, sia in ambito estetico che medicale, ha permesso ad i-tech industries di diventare un riferimento a livello mondiale nello sviluppo di tecnologie di rimodellamento del corpo e di trattamenti non invasivi del tessuto connettivo, posizionando icoone come sistema leader nei settori della cura della bellezza, della riabilitazione, dello sport e del benessere.