Musica e assembramenti: locale multato, a rischio chiusura

Musica, balli e assembramenti, in barba alle norme anti-Covid. Nel week end della Notte Rosa gli agenti del Posto di Polizia di Cesenatico, con a capo il Sostituto Commissario Coordinatore, Paolo Di Masi, sono intervenuti in un esercizio pubblico in viale Carducci.

L’attenzione degli agenti è stata attirata dalla musica ad alto volume del locale. Qui è stato constatato che i numerosissimi giovani presenti, anche sull’onda dell’euforia per la Notte Rosa, erano accalcati, senza mascherine e non rispettavano in alcun modo il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale. Inoltre alcuni giovani erano intenti a ballare sui tavoli prospicienti la strada.

Nei confronti del titolare è stato contestato il verbale di accertamento e contestazione dell’illecito amministrativo con sanzione pecuniaria di 400 euro, con avvertenza che per quanto riscontrato sarà inoltrata una apposita relazione al Questore della Provincia di Forlì – Cesena per l’eventuale richiesta della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni a carico del Prefetto, così come previsto dalle leggi nazionali e regionali per l’inosservanza delle norme in materia di emergenza Covid-19.