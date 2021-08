Gli attraversamenti di Cesenatico sono più luminosi

Sono terminati da alcuni giorni i lavori riguardanti l’illuminazione degli attraversamenti ciclo-pedonali di alcuni punti sensibili di Cesenatico: un intervento per migliorare estetica, sicurezza e utile anche nell’incentivare sempre di più la mobilità sostenibile di cittadini a turisti.

I punti oggetto del lavoro sono stati gli attraversamenti di via Magellano, viale Mazzini e poi i nodi di viale Roma: l’angolo con via Saffi, l’angolo con via Abba e il punto in corrispondenza con piazza della Repubblica.

Il progetto complessivo, per cui sono stati stanziati 270mila euro, si muove su tre direttrici. La prima è quella, appunto, sugli attraversamenti ciclo-pedonali; la seconda riguarda la realizzazione di illuminazione ex-novo: sono terminati i lavori in via Pavirana, in una traversa di via Campone Sala e sulla pista ciclabile di via Don Minzoni mentre sono in corso le operazioni in via Settembrini.

Gli operatori si metteranno in azione adesso anche in una traversa di via Cannuceto; la terza invece ha lo scopo di migliorare l’illuminazione di alcune aree strategiche della città. Sono luoghi, dunque, in cui sono già presenti punti luce ma si ritiene necessario un lavoro per rendere più capillare e corposa l’illuminazione.