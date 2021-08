“Sole sì, ma con giudizio!”. Iniziativa del gruppo Batani Hotel

“Sole sì, ma con giudizio!”. Perché, se non si protegge la pelle, basta poco per danneggiarla. Non c’è solo il rischio rughe in agguato ma anche i tumori della pelle, tra i quali il melanoma.

È il messaggio che lancia l’Intergruppo Melanoma Italiano – Imi che assieme al Gruppo Batani Select Hotels promuove l’iniziativa educativa “Il sole per amico”. Obiettivo: educare ad una corretta esposizione solare all’interno dei circuiti digitali delle strutture alberghiere del gruppo.

Un progetto che vede l’Emilia-Romagna apripista della prevenzione della salute della pelle con un’associazione medica no profit alleata ad una catena alberghiera per insegnare la prevenzione agli ospiti delle strutture.

I video realizzati da Imi raccontano i divertenti momenti di vita marina dei piccoli Geo e Gea insieme con il loro amico Sole Rey e sono diffusi nelle strutture alberghiere per supportare la prevenzione e sostenere la ricerca.

“Divulgare con costanza e continuità messaggi educativi nelle scuole ma anche in vacanza – afferma Ignazio Stanganelli, presidente Imi – coinvolgendo bambini e genitori, è la strada giusta da percorrere per adottare stili di vita corretti”.