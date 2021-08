Bando contestato: niente monopattini a Cesenatico

Una brutta notizia per i sostenitori della smart-mobility che consideravano i monopattini un’ottima soluzione per decongestionare il traffico cittadino, una lieta novella invece per chi aveva accolto con perplessità l’arrivo dei 150 mezzi elettrici che, nelle località vicine (vedi Cesena), hanno in effetti creato qualche problema alla viabilità.

E, infatti, dopo l’annuncio dell’arrivo dei monopattini la città si era subito divisa tra favorevoli e contrari. Uno scontro che, ad oggi, perde d’attualità.

Il ricorso al Tar con sospensiva ha, infatti, bloccato l’iter. E dunque se ne riparlerà, al massimo, la prossima estate.