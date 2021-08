Le Finali saranno introdotte dalla presentazione ufficiale delle squadre nel pomeriggio di sabato 7 agosto presso i campi in Piazza Andrea Costa per augurare a tutti i partecipanti presenti il meglio per l’atto conclusivo del 3×3 Italia FIP Circuit che negli ultimi due mesi ha visto disputarsi 47 tornei su tutto il territorio nazionale, dando lustro ad un movimento in continua crescita che ha portato sui playground oltre 1000 giocatori e giocatrici.

La formula del weekend prevede una prima fase di qualificazione, a partire dal venerdì, alla quale prenderanno parte le squadre vincitrici dei tornei di categoria BASIC e CLASSIC disputati nel corso del circuito e le squadre che avranno fatto richiesta di partecipazione in base alla propria posizione nel ranking finale. Le due squadre migliori di questa fase accederanno al tabellone finale che si giocherà nelle giornate di sabato e domenica.

Da sabato spazio alla fase più calda dell’evento, con tutte le vincitrici dei tornei MASTER e TOP, le due migliori squadre del ranking tra quelle non qualificate direttamente e le due compagini arrivate dalle qualificazioni del giorno precedente.