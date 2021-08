Sette sere tipo per divertirsi in famiglia

Qual è il momento migliore della giornata? Quando compaiono le prime stelle, il caldo della giornata si attenua e la brezza marina scompiglia i capelli. La sera, in poche parole.

Cesenatico non manca di offrire occasioni e iniziative per permettere a tutti di dare vita a momenti dopo il tramonto. Divertirsi in famiglia dopo il crepuscolo non è mai stato così semplice.

RUOTA PANORAMICA

A fianco del grattacielo, in piazza Andrea Costa, sorge la ruota panoramica. Una struttura imponente e luminosa che permette, dalla sua vetta, di abbracciare tutto il territorio. Dal mare al centro cittadino fino a raggiungere addirittura i primi colli dell’entroterra. Con una semplice occhiata si riesce ad assimilare l’incantevole panorama e a immortalarlo in una fotografia. La magia della ruota, però, è data dal fatto che riesce a donare emozioni sempre nuove. Ecco perché un solo giro non basta!

GIARDINI AL MARE

Volete godervi una passeggiata vespertina vicino alla spiaggia ma, allo stesso tempo, cercate un modo per rendere piacevole il momento anche per vostri bambini? Beh, Cesenatico ha una soluzione anche per questo!

I Giardini al Mare sono spazi verdi lungo gli stabilimenti balneari in cui è possibile usufruire di giochi e spazi per divertirsi. Un ambiente nel quale ogni membro della famiglia riesce a trovare la propria dimensione ideale e a creare una vera “comfort-zone”. Inoltre si può ammirare la Cattedrale delle Foglie, le via Ferrara e via Pasubio, un’opera nata da un’idea di Tonino Guerra e realizzata dallo scultore del ferro Aurelio Brunelli.

MERCATINO DEI PUFFI

Ogni mercoledì sera, fino al 18 agosto, va in scena il Mercatino dei Puffi. Il mercatino, organizzato dalla Croce Rossa Italiana Sezione di Cesenatico, in piazza delle Conserve, è rivolto ai bambini dai 5 ai 13 anni di età e consente di vendere giornalini, figurine adesive, giocattoli usati, pupazzi, piccole bomboniere, bigiotteria per bambini, libri, colori e piccoli oggetti dalle 19 fino alle 24. Per partecipare le iscrizioni si effettuano solo nelle serate del mercatino negli appositi banchetti gestiti dalla CRI.

LUDOBUS SCOMBUSSOLO

Fino al 9 settembre a Cesenatico si gioca con Ludobus ScomBussolo. Ogni giovedì sera, dalle 20.30 alle 23.30 circa, in centro storico, tutti i bambini, con le loro famiglie, possono divertirsi con giochi di legno, d’ingegno, di lancio, d’equilibro, storici e di abilità allestiti nella suggestiva cornice di piazza delle Conserve. Tutto questo è Ludobus Scombussolo, un furgone pieno di giochi ed attrezzature che consente a grandi e piccini di giocare, disegnare, inventare, mettersi alla prova con attività libere e gratuite. Un divertimento sano e intelligente, che ha catturato tutti, fruibile per tutto il periodo estivo.