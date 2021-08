Vaccini-lampo, da oggi a Cesenatico il camper dell’Ausl

E’ partito ieri da San Mauro Mare l’operazione ‘VacciniAmo la Riviera’.

Il camper itinerante dell’Ausl Romagna sarà a disposizione per la vaccinazione di cittadini locali e turisti italiani.

L’obiettivo è proporre sul momento la somministrazione della prima dose vaccinale (con vaccino Moderna e il monodose Johnson&Johnson per la popolazione over 60 che potrà così immunizzarsi contro il virus in una unica seduta) ai cittadini che non si sono ancora vaccinati né prenotati.