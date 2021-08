Vaccini lampo, dopo un’ora 45 in fila

Partito anche a Cesenatico il servizio della clinica ambulante per vaccinarsi. Dopo un’ora dall’attivazione del servizio iniziato alle 18.30 erano già 45 i prenotati. Ma altri si stavano avvicinando al camper in Piazza Costa. Il servizio proseguirà fino alle 22.30. Il camper si sposta per tutta la riviera e sarà a Cesenatico in queste date:

giovedì 05/08

· venerdì 06/08

· martedì 10/08

· domenica 15/08

· martedì 17/08

· sabato 21/08

· venerdì 27/08