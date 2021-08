Beppe Rotelle blocca il bus. “Tante promesse, zero fatti”

“Questa è l’unica fermata abilitata per chi è in sedia a rotelle fino a Pinarella. In pratica io posso salire, ma non posso più scendere se voglio andare in quella direzione”. Le parole di Beppe hanno un misto di rabbia e rassegnazione. “Sono 20 anni ormai che porto avanti questa battaglia ma niente è cambiato in maniera sensibile. L’associazione Paraplegici Emilia Romagna ha sede a Cesenatico e cosa fa?”.

Ma nonostante la situazione Beppe è un fiume di parole: “L’ultima azione, l’ultimo bus bloccato è di 4 anni fa e da allora gran promesse e nessun cambiamento. A Cervia e a Cesena hanno messo a disposizione un mezzo per chi è come me per le emergenze. Mi pare che a Cesenatico manchi. I vigili stanno facendo i miracoli, ma proprio non c’è un mezzo di quel tipo disponibile”.