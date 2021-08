Cesenatico Civica snocciola due nomi in lista

Mauro Palazzi ha 62 anni e sta per andare in pensione dopo oltre trent’anni di lavoro come Medico Specializzato in Epidemiologia e Sanità Pubblica. «Ho lavorato per tantissimi anni nel campo della sanità pubblica e dal febbraio del 2020 mi sono trovato in prima linea durante l’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo, l’Italia e la nostra Cesenatico. Ed è stato proprio in questi mesi che ho potuto vedere ancora più da vicino il lavoro di Matteo Gozzoli e della sua Amministrazione. Ci siamo trovati in sintonia, apprezzando l’uno il lavoro dell’altro e per questo ho deciso di mettere la mia esperienza a disposizione di questa Lista Civica e, – mi auguro -, anche di Cesenatico che è la mia città. Gli ambiti su cui mi sento di poter dare un contributo sono quelli inerenti alla sanità pubblica e alla promozione della salute che negli ultimi due anni sono diventati temi ancora più delicati e importanti per la società civile e per tutte le città come la nostra».