Cesenatico no limits. Cercasi forzuti per il Palio della Cima

Palio della Cima il gran ritorno. Il 2 ottobre ci sarà la festa del Monte a cura della Proloco del Monte. E non poteva mancare l’evento che in tanti aspettano. E a cui hanno dovuto rinunciare per un anno per ovvie ragioni. Quest’anno il Palio della Cima tornerà in Piazza Ciceruacchio e solo i più forzuti potranno provare a strapparlo dalle mani dei Galli del Monte che lo difendono da ben 4 edizioni.