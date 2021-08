Controlli all’alba tra i camperesti di Ponente: si va verso lo sgombero?

I camperesti – tutti italiani e mediamente sopra i 50 anni – provengono da Rimini, Bologna, Reggio Emilia, Asti e Massa Carrara. I poliziotti, per il momento, non hanno notificato alcun provvedimento di sgombero, anche se non è escluso che, nelle prossime ore, si proceda in questa direzione.

Sarebbe una “novità” assoluta per quell’area, visto che sono ormai decenni che i camperesti l’hanno individuata come zona privilegiata per la loro villeggiatura estiva. Del resto, è gratis e a due passi dal mare e, negli anni, si sono anche sviluppare relazioni e amicizie. Una vacanza “fai da te” comoda e a basso costo, ma forse troppo impattante per essere autorizzata.