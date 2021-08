Manu Chao tra trekking e Divina Commedia

Per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, l’Unione dei Comuni di Valle Savio in collaborazione con l’Associazione Retro Pop Live e la Cooperativa Sillaba, organizza “Dante Trail: le anime del Savio”. Sei appuntamenti che ripercorrono i passi dell’Alighieri e sottolineano il suo legame con la terra di Romagna. La manifestazione itinerante, cominciata il 9 luglio presso Sarsina, congiunge la scoperta dei borghi allo sport, alla cultura e ai personaggi dello spettacolo. L’ultima tappa sarà domenica 8 agosto a Mercato Saraceno. Protagonista: Roberto Mercadini con “Dante, il più nobile volgare”.

Ma, senza dubbio, l’evento centrale è quello che ieri ha animato La Cella di Verghereto: “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico”. Fumaiolo Sentieri, Pro Loco di Alfero e il Comune di Verghereto insieme per dare vita alla data più importante della rassegna. Senza contare l’intervento di numerose persone, tra assunti e volontari, che si sono occupati della buona riuscita della giornata.

Il forte vento e qualche gocciolina non ha scoraggiato né il pubblico, né gli organizzatori né, soprattutto, Manu Chao che con la sua energia unica ha fatto cantare , ballare e vivere un pomeriggio magico. Per un giorno le persone intervenute in anime erranti che hanno percorso i sentieri di Inferno, Purgatorio e Paradiso al fine di giungere in un luogo meraviglioso dove non si era giudicati ma accolti da una natura brillante e rigogliosa come quella dei nostri Appennini.