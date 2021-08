Pronto soccorso, arriva il “codice azzurro” (max 60 minuti d’attesa)

Nel dettaglio le nuove linee di indirizzo prevedono cinque codici colore: rosso per l’emergenza, richiede una valutazione immediata da parte dei sanitari; arancione per l’urgenza indifferibile, 15 minuti come tempo di attesa massimo per la presa in carico; azzurro per l’urgenza differibile, 60 minuti tempo d’attesa massimo; verde per l’urgenza minore, 120 minuti al massimo e; bianco per la non urgenza, 240 minuti al massimo.