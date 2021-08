Vigilia del Green Pass. Festa in un locale, multa al titolare

Nei confronti del titolare è stato elevato verbale di accertamento e contestazione dell’illecito amministrativo con sanzione pecuniaria di 400 euro, con avvertenza che per quanto riscontrato sarà inoltrata una segnalazione al Signor Prefetto per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, così come previsto dalla normativa vigente per l’inosservanza delle disposizioni in materia di emergenza covid-19.