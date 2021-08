Dopo l’autopsia, oggi l’ultimo saluto al piccolo Liam

Immediato l’allarme lanciato al 118 e dopo trenta minuti di disperata attesa, mentre la nonna e anche lo zio tentavano di far rinvenire il piccolo, Liam è stato preso in cura dai sanitari, che prima l’hanno portato in ambulanza e dopo pochi minuti, con il papà nel frattempo rincasato di corsa dal lavoro, l’hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Bufalini, ma nonostante tutte le manovre rianimatorie e i tentativi di salvarlo, durati una mezzora, alle 10.20 ai medici non è rimasto che constatare il decesso.

Sconvolti dal dolore, e non riuscendo a capacitarsi di cosa possa essere accaduto a un bambino sano, che mangiava e stava bene, i genitori hanno deciso di presentare una denuncia presso la stazione dei carabinieri di Cesena e, per farsi assistere, attraverso la consulente legale dott.ssa Sara Donati, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini. I familiari del piccolo hanno chiesto alla magistratura di svolgere tutti gli accertamenti del caso, sollecitando un’autopsia “terza” rispetto al riscontro diagnostico che l’ospedale già intendeva effettuare. Domandano soltanto di capire di cosa sia morto il loro piccolo, se si fosse potuto salvare con un intervento più rapido dei soccorsi, essendo arrivata l’autolettiga solo mezzora dopo la chiamata al 118, e soprattutto se possa essersi trattato di una reazione avversa alla terza dose del vaccino Esavalente che era stato somministrato al piccino solo una settimana prima. Le precedenti due dosi non gli avevano creato particolari problemi, ma prima di procedere con il terzo richiamo la mamma aveva appositamente condotto il figlioletto, che soffriva di un leggero raffreddore, dalla pediatra per chiederle se vaccinarlo o meno, sentendosi però rassicurare dalla dottoressa. Così il 27 luglio Liam era stato regolarmente vaccinato negli ambulatori dell’Asl di Cesena: dopo la vaccinazione gli era salita un po’ la febbre, ma il giorno seguente stava già meglio e non aveva avuto altre complicazioni, fino al giorno della tragedia. Ma è chiaro che l’estrema vicinanza tra i due eventi qualche inevitabile dubbio lo pone.