Il Pci colpevole o innocente, il processo in diretta

Imputato in questa 21esima edizione del Processo è il Partito comunista italiano, omaggio ai cent’anni dalla fondazione. A guidare l’accusa sarà un ex deputato nonché ex sindaco di Rimini, con un curriculum tutto di sinistra, Giuseppe Chicchi. In difesa del Pci sarà la politologa docente alla Columbia University Nadia Urbinati. Presidente del Tribunale Gianfranco Miro Gori, fondatore del Processo e direttore di Sammauroindustria. Lo scenario è San Mauro Pascoli in quella Villa Torlonia che ha segnato la vita del poeta Giovanni Pascoli (celebre l’omicidio del padre Ruggero Pascoli che amministrava la tenuta). Il verdetto del Processo viene emesso dal pubblico presente all’evento munito di paletta.