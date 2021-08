In arrivo nuovi giochi nei parchi. Ecco dove

Nell’area verde di Via Cantalupo verrà installata una struttura multipla con torre, scivolo e una mini palestra, due giochi a molla, un’altalena, due panchine e anche due cestini porta rifiuti; nell’area verde di Via San Benedetto verrà realizzata una rampa di raccordo per l’accesso al parco con il rifacimento di una porzione di area idonea alla fruizione da parte di carrozzine e passeggini; in Piazza Matteotti arriverà tavolino per bambini compreso di piccola panca e nell’area esterna al Polo Scolastico di Villamarina si installerà una casetta in pvc idonea al ricovero di attrezzature ludiche visto che quella attuale è danneggiata.