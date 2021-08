La Maglia Gialla del Tour donata a Cesenatico

«Abbiamo costruito il nuovo Skatepark e sono partiti i lavori per il Ciclodromo, oltre alle manutenzioni straordinarie che abbiamo fatto in diversi impianti che contribuiscono all’attività delle nostre società sportive sul territorio. Al fianco di questi lavori alle infrastrutture ci sono i tanti eventi che abbiamo organizzato e penso al Giro d’Italia, al Giro Under 23, ai tornei di Beach Volley e tanto altro. Con il riconoscimento per gli “Ambasciatori dello Sport di Cesenatico” vogliamo premiare le nostre eccellenze, fare in modo che siano di esempio e sprone per i giovani e cercare di far parlare l’Europa e il Mondo della nostra Cesenatico. Siamo al lavoro per organizzare tutto nei minimi dettagli, intanto vorrei ringraziare Andrea per questo dono che ha fatto non a me ma a tutta Cesenatico: ho già preparato un quadro speciale così potrò appendere la maglia di Pogacar in ufficio. Sono altri tempi, è un’altra epoca ma quel giallo fa sempre sognare Cesenatico e ci riporta nel cuore Marco Pantani», le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.