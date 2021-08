Fiamme nei boschi di Sogliano, aiuti da tutta la Provincia

Sono al lavoro da oltre 14 ore vigili del fuoco e volontari per un incendio scoppiato ieri in un bosco nel Cesenate, nel comune di Sogliano sul Rubicone. L’intervento è iniziato sabato sera poco prima delle otto ed è ancora in corso, al momento per le operazioni di bonifica.

Per il momento non si segnalano persone coinvolte.