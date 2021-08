“Italia in Miniatura” ha festeggiato il suo 50° compleanno

La festa avrebbe dovuto svolgersi il 4 luglio 2020, ma lo stop imposto dal Covid aveva messo a rischio l’evento. Venerdì 6 agosto, eccezionalmente aperta fino alle 22, con le miniature illuminate e le attrazioni immerse in un’atmosfera da sogno, ‘Italia in Miniatura’ è apparsa come un Paese delle Meraviglie, dove ogni dettaglio racconta un pezzo di storia d’Italia attraverso le centinaia di città rappresentate.

Dopo la consegna delle “chiavi” di Italia in Miniatura a Bonaccini e Gnassi, gran finale con uno spettacolo di fuochi, effetti e colonne sonore, firmato dal maestro Antonio Scarpato, che ha proiettato sulle Alpi i 50 anni di storia di una realtà che continua a guardare al futuro.