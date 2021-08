Stretta sui monopattini: limiti di velocità e stop ai minorenni

A Cesenatico, quest’estate, se ne attendevano ben 150. Ma un cavillo procedurale (ricorso di un’azienda contro l’esito del bando di assegnazione del servizio) ne ha posticipato l’arrivo. E viene da pensare… meglio così, viste le restrizioni che si annunciano per i monopattini che – da simbolo della mobilità green – sono diventati nelle piccole e grandi città delle presenze non sempre gradite.

Benché i servizi in sharing dei monopattini realizzino numeri “senza precedenti”, troppi sono i conducenti indisciplinati, tanto che si vedono spesso sfrecciare nelle strade delle città, piombare sui marciapiedi o in aree pedonali senza fare troppa attenzione a pedoni, passeggini e bambini piccoli.

Nelle città circola un numero imponente di monopattini, sicuramente con effetti benefici sull’inquinamento. Ma l’eccessiva disinvoltura di alcuni e i numerosi incidenti, anche mortali, hanno spinto il Parlamento a mettere mano alle regole, individuando una regolamentazione più serrata.

Lo scorso aprile è dunque iniziato in commissione Trasporti l’esame del disegno di legge con “Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”. Un provvedimento che mira a far fronte alle criticità legate alla circolazione dei monopattini elettrici nelle città.

Il provvedimento prevede una normativa per disciplinare la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, abrogando le attuali disposizioni in vigore. Tra le nuove regole, contenute in otto articoli, arriva, innanzitutto, il divieto di uso per i minorenni. Divieto che suona un po’ come un controsenso se si considera che a 14 anni si può condurre un motorino. Poi l’introduzione del limite di velocità di 20 chilometri orari sulle piste ciclabili e di 30 km orari sulle strade urbane. Nelle aree pedonali massimo a 6 km orari.