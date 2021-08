Cesenatico Civica: la scelta di campo di Mauro Bernieri

“In questi cinque anni ho appoggiato varie volte le proposte dell’attuale sindaco Matteo Gozzoli persino sul bilancio, frutto del comune lavoro in Consiglio. Da tempo ho chiesto a Gozzoli un impegno su alcuni argomenti che mi stanno a cuore e spesso ci siamo ritrovati in sintonia, senza dover rinnegare le diverse storie politiche cui apparteniamo – continua Bernieri – Ho proposto un impegno preciso per un’attenzione alle fasce di popolazione più fragili e ho richiesto un percorso di verifica del funzionamento dell’Unione Dei Comuni e più in particolare un impegno programmatico a favore della costruzione di una nuova Casa di Riposo e di servizi più aggiornati rivolti alla popolazione anziana, oltre che all’attenzione verso la questione abitativa per le giovani coppie. Preso atto della particolare e felice situazione di Cesenatico che vede operanti sul territorio numerose associazioni di volontariato ho proposto di coinvolgere operativamente i nostri servizi e le associazioni in modo da adeguare le diverse modalità in un sistema più al passo dei tempi e più utile per la città”.

“Mi ricandido perché la mia intenzione è quella di restare al servizio della città, – se sarò eletto -, rafforzando nella coalizione e in Cesenatico Civica quella parte di centro che significa moderazione, rispetto e attenzione verso gli altri”, conclude Bernieri.