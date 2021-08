La storia della musica romagnola dal liscio a Raoul Casadei

La Romagna: territorio di cultura e tradizioni. È il luogo che, più di ogni altro, riesce a restare al passo con i tempi e mantenere un legame con le usanze del passato. Una sorta di Mos Maiorum che, però, si proietta verso la modernità.

Non è difficile trovare, in Romagna, ambientazioni che normalmente si conservano solo nelle sceneggiature o nelle poesie. Qualcuno che suona in giardino, il trambusto delle balere, un pescatore o un contadino sempre pronto a parlare del posto e delle sue peculiarità. Si creano situazioni conviviali che hanno il sapore delle esperienze vissute e, molto spesso, il contesto viene arricchito con un bicchiere di Sangiovese e qualche coro improvvisato.

La storia romagnola non è composta solamente dalle parole di una narrazione e dai personaggi – un po’ illustri e un po’ bizzarri – che la compongono. La particolarità risiede in quello che si pone intorno al racconto. Perché, in questi luoghi, parlare di “musica” non basta. È una realtà in cui si ha a che fare con una vera e propria colonna sonora che, da sempre, accompagna la vita locale.

Il liscio, da solo, è in grado di parlare dell’intera tradizione e spiegare molto più di quello che si fa con le semplici parole.

“Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l’amore…”.

Il brano che, più di ogni altro, incarna ed evoca la natura del posto da cui trae ispirazione. Secondo Casadei diede il via al liscio romagnolo e a un passo che proprio non se ne vuole andare dalla mente. Risultato? La canzone divenne l’inno di questa terra. Anzi, si trasformò nel principale motivo di identificazione dell’intero territorio. Ma, di certo, non sarebbe potuta finire qui.