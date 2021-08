Lucio Dalla in riva al mare con Ciri Ceccarini

Lucio Dalla in riva al mare. L’appuntamento è per martedì 10 agosto (ore 20) al bagno Tosca 84 di Cesenatico con l’omaggio del cantautore e performer Ciri Ceccarini, voce e chitarra, e le note del maestro Antonio Patané, pianista, compositore, arrangiatore e vocalist che nel corso dello spettacolo su Lucio Dalla alterna note e interventi leggeri, grazie alla sua naturale verve comica.

Quello che lega l’artista Ciri Ceccarini a Lucio Dalla è un rapporto saldatosi nel tempo e fondato proprio sulla necessità di non spegnere mai la memoria su una genialità, quella di Dalla, che dovrà restare immortale.

E’ stato esattamente questo lo spirito che il 4 marzo 2012, esattamente in contemporanea con l’addio all’autore de “Le rondini” ha visto Ciri coinvolgere numerosissimi artisti da tutta l’Emilia Romagna e non solo, invitandoli, in meno di 72 ore, a prendere parte a un happening-jam session live andato in scena al teatro comunale di Bellaria con pubblico accorso da ogni dove.