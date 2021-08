Aggredisce i finanzieri in viale Carducci

Nonostante la ferita alla testa, il romano non si è calmato neanche alla vista delle divise, scagliandosi contro i finanzieri. Sul posto anche i carabinieri, la polizia e un’ambulanza per trasportare l’uomo in ospedale.

Il romani è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. per i finanzieri nessun giorno di prognosi.

Gli agenti del fisco così lo hanno immobilizzato e portato in Caserma per le formalità di rito. Non c’è stato nessun accoltellamento nonostante questa voce infondata fosse passata di bocca in bocca in città.