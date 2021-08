Basket, Hayes da Miami a Forlì

Poi, l’arrivo in Europa, dove ha sempre giocato nella massima serie dei campionati nazionali e ha disputato per diverse stagioni le competizioni europee. Dal 2012 al 2014 è protagonista in Israele prima con la maglia dell’Hapoel Galil Gilboa (9 di media), e poi con quella del Maccabi Ashdod (quasi 15 di media), prima dell’arrivo in Italia dove gioca la Serie A con Cremona (15.4 punti a partita). Nel 2015/2016 veste la maglia di Astana in Kazakistan, con la quale gioca per la prima volta anche in Europe Cup (19 punti di media in 6 partite) e chiude la stagione a Malaga in ACB (9.2 punti a gara); nella stagione successiva continua a giocare in Europe Cup con la maglia del Buyukcekmece Basketbol (16.4 di media nel campionato turco e 15 di media in Europa) e l’anno dopo è protagonista con Limonges, dove gioca in EuroCup (10.9 di media) e chiude a 12.3 punti a partita nel campionato francese. Nel 2018 fa ritorno al Buyukcekmece dove rimane due anni diventando nella prima stagione il miglior marcatore del campionato turco a 21.7 punti a partita, e segnando 19.8 punti di media nel 2019/2020. Nella scorsa stagione, veste le maglie di Gaziantep (15.8 di media nel campionato turco) e Le Mans.