Bernieri risponde alla Lega. “Vi faccio io qualche domanda”

“Infine Morrone aveva messo un’opa su di me perché secondo lui non ero più degno di far parte del centro destra. Il motivo? Avevo cercato di far integrare gli ospiti dello Splendid facendo fare loro dei lavori di manutenzione, gratuiti, in città. Tanto bastò per fargli dire che io trovavo lavoro agli stranieri e non agli italiani”.