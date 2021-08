In arrivo nuovi fondi per il parco di Ponente

Cesenatico continua a lavorare sul verde e sulla sostenibilità e va avanti nel suo percorso in sinergia con la Regione Emilia Romagna: sono stati pubblicati infatti i risultati del bando per la Forestazione Urbana che hanno assegnato al Comune di Cesenatico 13.464,00 euro integrati con risorse proprie fino a raggiungere la cifra di 17.952,00 euro. Questi fondi saranno impiegati per un intervento all’interno del parco di Ponente: 680 nuove piantumazioni in un’area di 4500 mq.

L’intervento prevede una formazione arborea mista con un impianto di essenze arbustive e alberature formate con uno strato arboreo di alto fusto e da uno strato arbustivo. La composizione che verrà messa in atto è formata da essenze autoctone adatte alle condizioni climatiche del sito: tra gli altri, Acero Campestre, Leccio, Tamerice. L’intervento, per consentire l’attecchimento delle essenze nei primi anni di vita, sarà accompagnato dalla posa in opera di un adeguato impianto di irrigazione.

Questo intervento si inserisce all’interno del progetto della Regione Emilia-Romagna “Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna”: il Comune di Cesenatico aveva già aderito all’iniziativa, piantano 170 nuove alberature all’interno del Parco di Levante nella zona del nuovo Skatepark.