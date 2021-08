Paradosso Green Pass, gli esercenti non potranno chiedere la carta d’identità

Il classico “pasticcio all’italiana”. Tante idee, alcune sulla carta anche efficaci, ma poi – alla prova dei fatti – puntualmente inapplicabili. E il Green Pass, purtroppo, non fa eccezione.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ieri ha ribadito che saranno i titolari dei locali a dover provvedere all’osservanza delle misure anti-Covid, ma ”non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti”. Insomma, fatta la legge, già trovato l’inganno. Basterà infatti esibire il Green Pass di un’altra persona per poter accedere a ristoranti, palestre e sale giochi. Perché nessuno potrà mai sapere se il nome che compare nel display dell’app di verifica sia davvero il vostro.

“Ristoratori ed esercenti – ha spiegato ieri il Ministro – non sono tenuti a chiedere la carta d’identità e faremo una circolare come Viminale per spiegare che non sono tenuti a farlo. Nessuno pretende che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i poliziotti”.