Pennabilli Social Club live al Marè

Ruben Royo y Pennabilli Social Club, collaudata banda multietnica e cosmopolita, è composta da Ruben Rojo proveniente dall’Argentina alla voce e chitarra, Gildo Montanari da Pennabilli alla fisarmonica, Pedro Mena da Cuba alle percussioni e Lorenzo Lollo De Angeli da Urbino al basso. Si è formata verso la fine degli anni ‘90 direttamente ad “Artisti in Piazza”, il Festival Internazionale degli Artisti di Strada che si svolge ogni anno a giugno a Pennabilli partendo da un revival di canzoni della tradizione folkloristica cubana portate all’attenzione del pubblico mondiale dal Buena Vista Social Club. I brani dei più famosi compositori cubani sono riproposti in una originalissima chiave timbrica e suonati rigorosamente dal vivo, creando un mix sensuale di allegrie e danza che coinvolge il pubblico presente in una serata indimenticabile. Un mix di son cubano, ritmi caraibici e un pizzico di Romagna perfetti per una serata dedicata alla spensieratezza e al buon vivere.