Polizia in campo per i controlli del week end

Le contravvenzioni per divieto di sosta sono connesse ad un intervento richiesto domenica pomeriggio a Ponente dall’autista di un autobus di linea che non è riuscito a proseguire nel suo percorso naturale per l’intralcio causato da tre autovetture parcheggiate in divieto di sosta nell’intersezione tra via Magellano e via C. Colombo, come indicato chiaramente dall’apposita segnaletica ivi presente che, tra l’altro, erano posizionate in modo tale da ostacolare anche un eventuale transito di veicoli di soccorso.

Proprio a causa dell’ostacolo l’autobus e stato costretto, altresì, a saltare una fermata e gli agenti del Posto di Polizia, oltre ad aiutare l’autista a disimpegnarsi nelle manovre per poter proseguire la corsa, hanno anche avvisato le persone presenti alla fermata successiva, affinché si affrettassero a raggiungere il mezzo pubblico che li ha aspettati poco distante per farli salire a bordo.

Un certo allarme ha destato la segnalazione inoltrata dalla Sala Operativa di Forlì circa la presenza in un Hotel di Gatteo a Mare di due minori di circa 10 anni segnalate dalla Francia come scomparse. Il pronto intervento di una pattuglia del Posto di Polizia di Cesenatico ha consentito di chiarire il disguido ed accertare che le due bambine stanno bene e sono regolarmente in albergo con il padre, titolato a portarle in vacanza in Italia.