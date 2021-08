Turismo per famiglie, Cesenatico sul podio della classifica Jfc

La destinazione balneare considerata dagli italiani in grado di rispondere in maniera ottimale alle esigenze delle famiglie con bambini? Al primo posto si colloca San Benedetto del Tronto con un punteggio di 1.002 punti, seguita al secondo posto da Rimini con 956 e, in terza posizione, da Cesenatico con 912 punti.

E’ il verdetto di Panorama turismo – Mare Italia dell’Osservatorio Jfc delle destinazioni balneari che, dopo accurati sondaggi, ha stilato la classifica delle località di vacanza. E Cesenatico si conferma, nell’immaginario collettivo, come una meta adatta al turismo dei bambini.

Tra le varie graduatorie, quella delle destinazioni di mare più “rilassanti e tranquille”, in cui Gaeta si piazza al primo posto con un punteggio di 887 punti. Seguono Capri (che aveva vinto lo scorso anno questo ranking) con 856 punti, mentre al terzo posto si posiziona Orbetello (17° lo scorso anno) con 812 punti.

La vicina Rimini, con un punteggio pari a 1.019 punti, conferma invece la leadership della scorsa stagione estiva come destinazione balneare che viene percepita dagli Italiani come quella in grado di garantire il più alto livello di sicurezza sanitaria.