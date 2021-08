“Vacciniamo la Riviera”, dalle 18.30 il camper Ausl in piazza Costa

Per effettuare la prima dose della vaccinazione – come detto – non occorre prenotare, è sufficiente presentarsi sul posto dalle 18.30 in poi muniti di documenti e tessera sanitaria. Residenti e turisti italiani possono ricevere la prima dose vaccinale con vaccino Moderna e il monodose Johnson&Johnson per la popolazione over 60 che potrà così immunizzarsi contro il virus in una unica seduta.