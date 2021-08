Cesenatico si promuove con un nuovo video

Cosa rende uniche le vacanze a Cesenatico? Il nuovo spot di Visit Cesenatico, realizzato in collaborazione con l’agenzia Clan Studio di Bologna, racconta proprio questo focalizzandosi sulle professioni e i mestieri tradizionali che creano il grande senso di ospitalità che si respira nella località turistica. Il video arriva a coronamento di mesi intensi di promozione con la realizzazione del nuovo portale Visit Cesenatico e la campagna pubblicitaria andata in onda sulle reti Rai nel mese di maggio con una presenza televisiva e radiofonica senza precedenti per Cesenatico.

Il focus dello spot è stata proprio l’accoglienza con una carrellata di tante situazioni in cui viene valorizzata l’offerta che Cesenatico offro ai suoi turisti: ritmo serrato, riprese di alta qualità fotografica e suono in presa diretta per raccontare l’atmosfera scanzonata, il divertimento e gli aspetti caratteristici di un soggiorno tra Levante e Ponente. Proprio in questa cornice vengono raccontati i diversi lavori che impreziosiscono l’atmosfera di Cesenatico, con la vita quotidiana che viene restituita con un ritmo questa volta più lento e ragionato, assaporando ogni singolo fotogramma.

Lo spot sarà promosso su tutti i canali social di Visit Cesenatico e nelle pagine delle associazioni di categoria che hanno collaborato alla realizzazione dello spot promozionale. Si ringrazia per la preziosa collaborazione la Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico, Adac Cesenatico, Cooperativa Pescatori Cesenatico, Museo della Marineria Cesenatico, A.er.RE, BiciBella Cesenatico.