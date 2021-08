Ponte del Gatto, parcheggia lo scooter e si butta sotto il treno

Quando le sbarre del passaggio a livello si sono abbassate ha parcheggiato il suo scooter sulle strisce pedonali davanti al Ponte del Gatto e poi, con lucida determinazione, dopo essersi tolto il casco, non appena ha sentito il rumore del treno in arrivo, si è buttato sui binari uccidendosi.

Un risveglio drammatico per Cesenatico che, in una calda mattina d’estate, deve fare i conti con un tragico episodio di cronaca.

Un uomo, arrivato sul posto con uno scooter Kymco People 125i One, per ragioni ancora ignote, si è suicidato davanti al Ponte del Gatto. Per il momento non si conoscono le generalità della vittima, anche se dovrebbe trattarsi di un 40enne di Cesenatico.