Al Papeete il best-seller dell’estate: che brividi con lo “Strappacuori” di Arnau

Per individuare il serial-killer Lorenzo de’ Medici decide di assoldare Leonardo da Vinci (studioso di talento ma non ancora scienziato affermato) che – con l’aiuto di Bencio, il suo giovane allievo, e di Lapo Caperna, il Capo delle Guardie – inizia la sua indagine mentre i delitti si susseguono inarrestabili.

Ma, grazie al suo ingegno, Leonardo si accorge ben presto di un inquietante filo conduttore che sembra guidare la mano del colpevole: è l’Inferno dantesco. Non ha però fatto i conti con la spietata freddezza di un assassino che non si ferma di fronte a nulla pur di portare a compimento la sua raccapricciante opera. Anche per un genio come Leonardo, risolvere questo mistero potrebbe non essere così facile…

Il romanzo, uscito lo scorso 7 luglio, ha subito riscosso un grande successo di pubblico e critica (“Una lettura semplicemente imperdibile”, ha scritto Matteo Strukul) evidenziando il grande talento narrativo di Luca Arnau, giornalista dal 1987, già direttore di “Eva 3000”, “Vip”, “Ora” e “Di Tutto” e oggi autore di documentari e serie TV: “Più che un romanzo storico penso di aver scritto un giallo piuttosto cattivello – spiega Arnau – ispirato anche dai tanti anni in cui ho fatto il cronista di nera e l’inviato in giro per il mondo, in particolare in Kosovo. Io i serial killer li ho conosciuti per davvero e, in carcere, ho intervistato anche Donato Bilancia e Maurizio Minghella, ma per fortuna un assassino spietato come lo ‘Strappacuore’ non l’ho mai incontrato”.