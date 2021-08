“Mi hanno rubato la bicicletta!”. Escalation di furti in città

I furti di biciclette, si sa, sono uno dei fenomeni criminosi più comuni durante l’estate a Cesenatico ma, anche se una statistica ufficiale non esiste (perché quasi sempre si preferisce non denunciare), dando un’occhiata alle pagine social, è evidente che siamo di fronte ad una clamorosa escalation del fenomeno.

Ogni giorno annunci a raffica per raccontare, tra il livore e il rassegnato, la dinamica dei furti di biciclette che, anche a Cesenatico, non risparmia nessuno: dalla bici di grande valore a quella appena acquistata di quarta mano, dal modello per bambini alle Mtb. Insomma, un bollettino di guerra.

C’è chi ipotizza l’esistenza di una vera e propria associazione criminale che, seguendo una filiera ben strutturata, ruba le biciclette per inviarle poi in altre regioni, ma nella maggior parte dei casi i ladri di biciclette sono “cani sciolti” che agiscono in circostanze e con modalità diverse solo per il gusto di accaparrarsi gratuitamente un comodo mezzo di trasporto.